Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Eylül'de gerçekleştirilecek Adli Yıl Açılış Töreni için İzmir Barosu'nun ilk ret cevabının ardından 40 baro daha Yargıtay tarafından yapılan daveti reddetti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise törene katılacağını açıkladı.

2019-2020 adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi. Yargıtay'ın davetine 41 barodan ret yanıtı geldi. Ayrıca ret yanıtı verecek baroların sayısının artabileceği de ifade edildi.

İzmir Barosu, Yargıtay'ın davetine "Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin" diyerek ilk ret cevabını vermişti.

İşte Külliye'deki Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmayacağını açıklayan baroların listesi:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Muğla, Ordu, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak.