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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

    Bakan Ersoy'dan 'Kapalıçarşı' açıklaması: En azından çatı testi başarıyla geçti

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su basan Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Ersoy daha sonra çarşının çatısında yaptığı açıklamada, ''Çatı baştan sona geçen sene yenilenmişti. Bugün iyi de bir test geçirmiş oldu, çatıdan herhangi bir sızma olmadı'' ifadelerini kullandı.

    © AA / Şebnem Coşkun
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, su basan Kapalıçarşı'yı ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Bakan Ersoy daha sonra çarşının çatısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Ersoy "Kapalıçarşı turizm açısından önemli noktalardan birisi, çok önemli kültür varlığımız. Açıkçası birazda şanslı atlattık, bunu geçen sene yapılan çalışmalara borçluyuz. Valilik tarafından finanse edilmiş, yapılmış olan bir çatı çalışması var. Çatı baştan sona geçen sene yenilenmişti. Bugün iyi de bir test geçirmiş oldu, çatıdan herhangi bir sızma olmadı. Çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına, yağmur oranlarına göre uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamayınca giderlerden tekrar tıkıyor ve tekrar çatıdan gördüğünüz açık camlardan içeriye sızma oluyor. Birkaç noktada sızma olmuş, çatı başarıyla aktardığı için. Dernek yetkilileri ve Fatih Belediye Başkanımızla beraber incelemelerde bulunduk. Bu ikinci kalan kısmı için, giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun biçimde aktarması için alt yapıyla ilgili çalışmaları yapıp, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

    İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Turistler ve vatandaşlar ani bastıran şiddetli yağmurdan korunmaya çalıştı.
    © AA /
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    'BELEDİYELERLE ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPMAMIZ GEREKİYOR'

    Ersoy, "Hem Kültür Varlıklarına bağlı olan hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olanlarla ilgili tespit çalışması yapıyoruz. Bunlarla ilgili alt yapıda ne tür değişiklikler, ne tür yatırımlar yapılması gerekiyorsa, yeni iklim şartlarına göre o çalışmaları hem Bakanlığımız, hem de Genel Müdürlüğümüz beraber belediyelerimizin de desteğini alarak yürüteceğiz. Ama bu tek başına Bakanlığın yapması gereken bir iş değil. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyesiyle ortak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bizde kendi sorumluluğumuzu alıp tespitler yapıp, bir daha tekrarlandığında böyle bir senaryo yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

    'EN AZINDAN ÇATI, TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ'

    Ersoy, çatının başarılı bir şekilde testi geçtiğini belirterek, "Çarşı şu anda atlattı aslında. Yağmur yağmadan önceki eski trafiğine döndü. Önemli olan bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almak. Dediğim gibi en azından sevindirici bir şey çatı testi başarıyla geçti. Bu altyapıyla ilgili birkaç takviye gerekiyor. Bununla ilgili takviyeleri alırsak, bundan sonraki yağışa daha hazır bir şekilde çarşı girer diye umuyoruz" dedi.

    BAŞKAN TURAN: KÜRESEL ISINMA YENİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARTIYOR

    Bakan Ersoy'a eşlik eden Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise, "Fatih bütün ilçelerine göre 2 ile 2,5 kat arası fazla yağış aldı. En yakındaki ilçeye göre, buraya düştü. Buna rağmen hamd olsun çok ciddi bir şey yok. Su baskınlarımız var, hem Büyükşehir Belediyesi, hem de biz ilçe belediyesi olarak bunları gidermeye çalışıyoruz. Şu anda hayat devam ediyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi şu anda on binlerce vatandaşımız alışveriş yapıyor. Yeni iklim şartları, küresel ısınma, yeni sorunlar ortaya çıkartıyor" diye konuştu.

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    Etiketler:
    çatı, Sel, Sağanak yağış, Kapalıçarşı, İstanbul, Türkiye
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