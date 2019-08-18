İBB'den açıklama: İmamoğlu yıllık izinde, sabah gelip inceleme yapacak

İstanbul'da yaşanan sağanağın ardından oluşan su baskınları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğuna dair yapılan paylaşımlara İBB'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun yıllık izinde olduğu, Pazar sabahı İstanbul'a gelip inceleme yapacağı belirtildi.

İstanbul’daki sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarında bir kişinin ölümü, çok sayıda ev ve işyerinde maddi hasar oluşması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘nerede’ olduğu sorusu, sosyal medyanın gündemine geldi. İBB’den yapılan açıklamada ise İmamoğlu’nun altı günlük yıllık izinde olduğu ve yarın(18 Ağustos Pazar) sabah İstanbul’a gelerek incelemeler yapacağı belirtildi.

OdaTv’ye açıklama yapan İBB Meclisi üyesi Hüseyin Aksu, Ekrem İmamoğlu’nun kendisine vekalet verdiğini açıklayarak, altı günlük yıllık izne ayrıldığına ilişkin belediye içi resmi yazının belgesini paylaştı.

İmamoğlu’nun nerede olduğunu açıklamayan Aksu, şöyle dedi: “Bugün Sayın Başkan’ın ulaşma imkanı olmadı, yarın sabah burada olacak. Birlikte incelemeler yapacağız. Ekiplerimiz bugün için gerekli müdahaleleri yaptı.”

OdaTv, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da yıllık izinde olduğu bilgisini paylaştı.