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11:37 18 Ağustos 2019
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    İmamoğlu İstanbul'da su baskınlarına neden olan yağmur sonrası incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    Türkiye
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    İstanbul'da yağmurdan etkilenen yerlerde inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Meteoroloji doğru zamanda doğru ve önemli uyarıyı yapmadı" dedi. İmamoğlu, "Tatile çıktı" haberleriyle ilgili, "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf" ifadesini kullandı.

    İstanbul'da dün yaşanan sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulunurken, Eminönü alt geçidi ve Kapalıçarşı'yı da su bastı.

    © Fotoğraf : Twitter
    İBB'den açıklama: İmamoğlu yıllık izinde, sabah gelip inceleme yapacak
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kentte yağmurdan etkilenen yerlerde bu sabah incelemelerde bulundu.

    Vatandaşlara maddi-manevi yanlarında olacakları sözünü veren İmamoğlu, "Tümüyle İstanbul'un alt yapısını gözden geçireceğiz" diye konuştu.

    Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda geç kalındığı söyleyen İmamoğlu "Meteoroloji doğru zamanda doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. Gecikme olması bizi üzdü" ifadesini kullandı.  

    İmamoğlu sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada "İstanbul'daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz" dedi.

    'İMAMOĞLU NEDEN TATİLDEYMİŞ, BAK SEN...'

    İnceleme sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, "15-20 dakika içinde saatte 114 kiloyu bulan baş edilemez bir yağmur. Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orta şiddet diye rapor edilmiş, yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçilmiş ama çok büyük bir fark var arada" açıklamasını yaptı.

    ​İmamoğlu, "Tatile çıktı" haberleriyle ilgili olarak gelen soru üzerine ise "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Kapalıçarşı, Eminönü, Tatil, Su baskını, Yağmur, Sel, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul
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