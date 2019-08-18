Beylikdüzü sahilde bebek cesedi bulundu

İHA'nın aktardığı habere göre olay, sabah 08.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde meydana geldi.

Köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi. Köpeğinin peşinden ilerleyen şahıs poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti.

Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı.