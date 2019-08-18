Altaylı'dan İmamoğlu'na: Yapmayın başkan

İstanbul'da dün yaşanan sağanak yağış sonrası eleştirilerin hedefi olan İBB Başkanı İmamoğlu'na seslenen Habertürk yazarı Altaylı, "Burada kalsaydınız yağış daha az olmayacaktı. Ama burada olmalıydınız" dedi ve ekledi: "Çünkü burada olsaydınız binlerce kişi 'Nerede bu Başkan' diye sormayacaktı. On binlerce trol 'Hani bu Başkan ya!' diyemeyecekti."

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarında bir kişinin ölümü, çok sayıda ev ve işyerinde maddi hasar oluşması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'nerede' olduğu sorusu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İBB'den yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yıllık izinde olduğu belirtildi.

Bugünkü köşe yazısında İBB Başkanı İmamoğlu'na uyarıda bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Sevgili Ekrem İmamoğlu. Seçilmenizin ardından size bir kez minik bir uyarı yazısı yazdım. Bu ikinci oluyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan. Dün İstanbul’da günlerdir beklenen bir yağış vardı. Beklenenin üzerinde yağdı yağmur. Tam br felakete dönüştü. Ve siz burada yoktunuz. Burada kalsaydınız yağış daha az olmayacaktı. Burada olsaydınız sağı solu su basmasını engelleyemeyecektiniz haliyle.

Yine Üsküdar ve Emnönü’nde deniz ile kara birleşecekti, suyu elinizle boşaltamayacaktınız elbette. Bir alt geçtte boğulan vatandaşımızı dalıp kurtaramayacaktınız.

Kapalıçarşı’da yıllardır yapılan tahribatın sonucu olan su baskınını da durduramayacaktınız. Siz İstanbul’da olsanız da, gidip AKOM’da şov yapıyor olsanız da tüm bunlar yine yaşanacaktı.

'UMUTLARI TROLLERE YEM ETMEYİN'

Herkes biliyor ki, bunlar İstanbul’da yılların tahribatının sonucu. Herkes biliyor ki, felaketin boyutlarının bu denli büyük olmasının temel sebebi iklimin artık farklı olması.

Ama yine de burada olmalıydınız. Niye biliyor musunuz?

Çünkü burada olsaydınız binlerce kişi 'Nerede bu Başkan' dye sormayacaktı. On binlerce trol 'Hani bu Başkan ya!' diyemeyecekti. Bazıları 'İşte gördünüz cehape zihniyetini' diye tutturamayacaktı.

Açık söyleyeym bana 'Nerde bu başkan' diyenlere ben 'Yahu adam Hacı Bayram’da. Parti toplantısı için gitmiş' diyordum. Bodrum’da olduğunuzu bilmiyordum. Açıkçası ihtimal bile vermiyordum.

Yapmayın Başkan. Hakkınız yok. Çünkü siz milyonlarca insana umut verdiniz. Ve hâlâ umutsunuz. Kendinizi harcamak isteyebilirsiniz. Ama umutları trollere yem etmeyin."