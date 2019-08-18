Büyükkılıç: İnsanları Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği ile buluşturursak Allah da razı olur kulu da

"Bulunduğumuz yerler hizmet makamı" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bulunduğumuz yeri kibirlenme yeri gibi görürsek Allah da kulu da razı olmaz. İnsanları Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği ile buluşturursak işte o zaman Allah da razı olur kulu da razı olur" ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde yapılan Vefa Buluşması'na katıldı.

Geçmişte farklı kademelerde görev yapmış kişileri buluşturan toplantıda partililere seslenen Büyükkılıç, "Bugüne kadar insanlığa hizmet sevdamızın bayrağını taşıdınız. Bu anlayışı birbirimize güvenir ve kenetlenerek geleceğe taşırsak bir anlam ifade eder. Bulunduğumuz yerler hizmet makamı. Bulunduğumuz yeri kibirlenme, insanlara tepeden bakma yeri gibi görürsek Allah da kulu da razı olmaz. İnsanları Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği ile buluşturur ve onların sıkıntısını giderirsek işte o zaman Allah da razı olur kulu da razı olur" diye konuştu.

Büyükkılıç, “Bizler fedakarlık üzerine kurulu bir anlayışla bugünlere geldik. Bu dava için bugüne kadar mücadele eden, fedakarlık yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.