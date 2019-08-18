Fazıl Say'dan Kaz Dağları'nda konser: Bugün Türk halkıyla onur duydum

Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan çevre mücadelesi sürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, çevre katliamına dikkat çekmek amacıyla bugün Kaz Dağları’nda konser verdi.
Su ve Vicdan nöbeti /Fazıl Say konseri#fazısay #kazdağları - YouTube https://t.co/qA8e7Znas2— Tulin DALOGLU (@TulinDaloglu) 18 августа 2019 г.
Konser öncesinde Çanakkale Belediyesi’nin çevrecileri alana ulaştırdığı otobüsler ise birden fazla polis kontrol noktasından geçirildi.
Konser öncesi binlerce kişi, Atikhisar Barajı su toplama havzasında süren ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ alanında toplandı. Fazıl Say, mini konser sonrası yaptığı konuşmada 'Bugün Türk halkıyla onur duydum' dedi.
'EKOSİSTEM KATLEDİLİYOR'
Alamos Gold firmasının maden faaliyetleri sonrası bölgeye verdiği zarara tepki olarak Kaz Dağları’nda başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti, 26 Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Eylemciler, bölgedeki maden faaliyetlerinin durması talebiyle Kirazlı’da günlerdir nöbet tutuyor.
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