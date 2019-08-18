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13:38 18 Ağustos 2019
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    Fazıl Say'dan Kaz Dağları'nda konser: Bugün Türk halkıyla onur duydum

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kaz Dağları'nda altın madenciliği için onbinlerce ağacın kesilmesine ve siyanüre karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti'nde 3 hafta geride kaldı. Ünlü piyanist Fazıl Say nöbet alanında bugün konser verdi.

    Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan çevre mücadelesi sürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, çevre katliamına dikkat çekmek amacıyla bugün Kaz Dağları’nda konser verdi. 

    ​Konser öncesinde Çanakkale Belediyesi’nin çevrecileri alana ulaştırdığı otobüsler ise birden fazla polis kontrol noktasından geçirildi.

    Konser öncesi binlerce kişi, Atikhisar Barajı su toplama havzasında süren ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ alanında toplandı. Fazıl Say, mini konser sonrası yaptığı konuşmada 'Bugün Türk halkıyla onur duydum' dedi.

    'EKOSİSTEM KATLEDİLİYOR'

    Greta Thunberg
    © REUTERS / Morris Mac Matzen
    16 yaşındaki iklim aktivisti Greta'dan Kaz Dağları mesajı
    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Homeros İlyada’da tanrıların savaşı Kaz Dağları’ndan izlediğini yazar. Dünyanın en önemli efsanelerine ev sahipliği yapmış bir alandasınız. Burada kurdu kuşu, sincabı, ağacıyla bir ekosistem katlediliyor. Ne için, bir avuç altın için… Altımıza dinamit yerleştiriliyor, bir neslin, birkaç neslin geleceği karartılıyor. Bugün şehrimize ‘Kaz Dağları’ hepimizin diyerek gelen hepiniz hoşgeldiniz" diyerek eylemcileri selamladı.

    Alamos Gold firmasının maden faaliyetleri sonrası bölgeye verdiği zarara tepki olarak Kaz Dağları’nda başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti, 26 Temmuz’dan bu yana devam ediyor. Eylemciler, bölgedeki maden faaliyetlerinin durması talebiyle Kirazlı’da günlerdir nöbet tutuyor.

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    Etiketler:
    Çanakkale, Alamos Gold, Ülgür Gökhan, Siyanür, Altın, Konser, Kaz Dağları, Fazıl Say
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