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13:38 18 Ağustos 2019
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    Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor

    © DHA / ALPARSLAN CINAR
    Türkiye
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    Antalya'da vegan beslendiği için bağırsak florası zengin olan iş insanı 70 yaşındaki Ali Bıdı, özel kliniğe düzenli bağışladığı dışkısıyla bağırsak hastalarının derdine çare oluyor. Karşılığında para almayan Bıdı'nın isteği üzerine, özel klinik tarafından üniversite öğrencilerine burs sağlandı.

    Antalya'da iş insanı Ali Bıdı, çocuk yaşta geçirdiği verem hastalığı nedeniyle doğal yollarla beslenerek, iyileşince beslenme düzeninin yaşam koşullarına etkisi üzerine inceleme yapma kararı aldı.

    Vegan yemek
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    Askerden geldikten sonra gittiği Almanya'da 16 yıl boyunca beslenme yöntemleri ve sağlıklı yaşam üzerine çeşitli araştırmalar yapan Bıdı, Türkiye'ye dönünce vegan oldu. Hayvansal ürünler tüketmeyen, sebze ve meyveye dayalı beslenme düzeni olan, veganlığa kısa sürede uyum sağlayan Bıdı sağlıklı yaşamak için spora da başladı. 

    DHA'nın aktardığı habere göre her sabah koşu yapıp denize giren ve bisiklet süren Ali Bıdı, bu üç spor branşının profesyonel olarak kullanıldığı spor dalı olan triatlon ile 2016 yılında ilgilenmeye başladı. Kısa sürede tüm yarışlarda kendi yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bıdı, 'demir adam' olarak anılmaya başlandı.

    Kahvaltıda dahi meyve ve sebze tüketen Bıdı, toplantıda tanıştığı iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Dr. Didem Karavelioğlu'nun muayene talebini geri çevirmedi. Dışkı örneği alınan Bıdı'nın bağırsak florasının, yararlı bakteri açısından zengin olduğu tespit edildi.

    KLİNİĞE DIŞKI BAĞIŞI

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    Dr. Didem Karavelioğlu, Ali Bıdı'ya dışkısını kliniğe bağışlamasını teklif ederek, bağırsak problemi yaşayan, kronik kabızlık şikayeti olan hastaları dışkı nakliyle iyileştirebileceğini anlattı.

    Teklifi kabul eden Bıdı, düzenli aralıklarla kliniğe gelerek, dışkı bağışında bulundu. Bağışlanan dışkıyı bir dizi işlemden geçiren Dr. Karavelioğlu ise özel kliniğinde hastalarına naklederek, dertlerine çözüm oldu.

    Dışkısını bağışlamasına karşılık maddi beklentisi olmayan Bıdı ise Dr. Karavelioğlu'ndan ricada bulunarak, üniversite öğrencisine burs verilmesini istedi. Teklifi kabul eden Dr. Karavelioğlu, her ay bir öğrenciye burs imkanı sağladı.

    'DIŞKISI BİLE PARA EDİYOR' ESPRİSİ

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    Arkadaşları başta olmak üzere yakın çevresinde kendisi için 'Dışkısı bile para ediyor' esprileri yapıldığını anlatan Ali Bıdı, insan vücudunun ikinci beyni olan bağırsaklarının sağlam ve sağlıklı olduğunu söyledi.

    Dışkı bağışıyla ilgili yurt dışından kendisine teklif geldiğini ancak ihtiyaç duymadığını belirten Bıdı, "Paraya ihtiyacım yok. Dışkımı bağışlayarak, öğrencilere burs veriyorum. İnsanlar buna nasıl bakar, bilmiyorum ama beni başarı ve böyle şeyler mutlu ediyor. Parayı cebime koymadan öğrencilere yardım ediyorum" dedi.

    'DIŞKI BANKASI KURULMASI LAZIM'

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    © Fotoğraf : DHA
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    Bu metodun son yıllarda gündeme gelen tedavi yöntemi olduğunu anlatan Dr. Didem Karavelioğlu ise endoskopi, lavman gibi çeşitli yollarla naklin gerçekleştirildiğini söyledi.

    Yoğun antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak florasının bozulduğuna dikkat çeken Dr. Karavelioğlu, M.Ö. 500 yılında da kullanılan yöntem olduğunu belirtti.

    Dünyada dışkı bankaları kurulduğunu kaydeden Karavelioğlu, "Yeme içme alışkanlarımız bağırsaklarımızı bozuyor. Sağlıklı kişi bulmak çok zor. Bugün hemen herkeste bağırsak sorunu var. Sağlıklı mikrobiyataları bir süre sonra bulamayacağız. Dışkı bankaları var diğer ülkelerde ve bunları donörlerden alıp saklıyorlar. Bu bankalardan Türkiye'ye de kurulması lazım" diye konuştu.

    Etiketler:
    Türkiye, Verem, burs, Üniversite, Öğrenci, Bağış, Ali Bıdı, Vegan, Antalya
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