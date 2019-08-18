Kanada'dan İzmir Barosu'nun Kaz Dağları mektubuna yanıt

Kanada Başbakanlık Ofisi İletişimden Sorumlu Müdürü M. Bredeson'ın kaleme aldığı metinde Kaz Dağları'nda devam eden Kanadalı Alamos Altın Şirketi'nin faaliyetlerine dair İzmir Barosu'nca kendilerine gönderilen mektubun Kanada Uluslararası Ticareti Çeşitlendirme Bakanı James Gordon Carr'a iletildiği ve Bakan Carr'ın konuyu ayrıca değerlendireceği bildirildi.

Birgün gazetesinin haberine göre, Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yollanan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun İzmir Barosu'nun Kaz Dağları'ndaki altın madeni çalışmaları hakkındaki kaygılarını iletmesinden son derece memnun olduğu belirtilerek mektup için baroya teşekkürleri sunuldu.

İzmir Barosu Başkanlığı, 14 Ağustos tarihinde yazdığı mektup ile Kazdağları’nda Kanadalı madencilik şirketi Alamos tarafından sürdürülen ve kamuoyu tarafından büyük tepki ile karşılanan altıncılık faaliyetleri hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada baroları ve hukuk örgütleri ile siyasi parti temsilciliklerine birer mektup göndermiş ve bölgedeki doğa katliamına karşı birlikte mücadele etmek için çağrıda bulunmuştu.

İzmir Barosu, Kanada baroları, hukuk örgütleri ve siyasi temsilcilikler ile ortak çalışmalar yürüterek Kaz Dağları bölgesinde yaşayan insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunması adına her iki ülkede hukuki girişimlerde bulunmayı hedefliyor.