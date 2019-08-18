Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Hava karardıktan sonra Şişli ve Taksim'e gitmeyin' uyarısı

Suudi Arabistan Büyükelçiliği, İstanbul'da Suudi Arabistan vatandaşı birkaç kişinin silahlı saldırıya uğraması üzerine uyarı yayımladı.

T24'ün aktardığı habere göre, İstanbul'un Şişli semtinde bir grup turiste silahlı saldırı düzenlendi ve eşyaları çalındı. Olay üzerine Suudi Arabistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi fakat diğer Suudi Arabistan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Uyarıda Suudi vatandaşlarına Şişli ve Taksim bölgelerine hava karardıktan sonra gitmemeleri önerildi.

Suudi Arabistan Büyükelçiliği, birkaç pasaport hırsızlığı vakasından sonra haziran ayında da bir uyarı yayımlamıştı.