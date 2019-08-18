Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız."
Sayın @kilicdarogluk Doğu Akdeniz’de bizim ve KKTC’nin haklarını koruyan Fatih,Yavuz ve Barbaros’u Yunan gemisi sanıyor herhalde.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 18 августа 2019 г.
4. Gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan’a bu konuda bilgi vermeye hazırız. pic.twitter.com/6EKvPEpmQm
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