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17:19 18 Ağustos 2019
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    Feyzioğlu: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay davetine katılmayan barolar hakkında, "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" dedi.

    TBB Başkanı Feyzioğlu, birçok baronun Yargıtay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki adli yıl açılış davetine katılmamasına ilişkin açıklamada bulundu.

    Adli yıl açılış töreni
    © DHA /
    Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi
    "Yargı Reformu değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır" diyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

    "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz."

    Feyzioğlu, "Türkiye'de binlerce genç avukatın çay parası yok. 5 yıldan az kıdemli 40 bin avukat var. 10 günde 600 avukat eklenmiş aramıza ve daha yağıyor bunlar. Yargı reformunu çıkarmak zorundayız" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin bazı kişilerce eleştirilmesine tepki gösteren Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve üyeleriyle gideceksiniz, görüşeceksiniz, özçekimler yapacaksınız ama 'Cumhurbaşkanı ile görüşmem' diyeceksiniz. Yapmayın Allah aşkına, burada samimiyet nerede? Bunu son derece çelişkili buluyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Eylül'de gerçekleştirilecek Adli Yıl Açılış Töreni için İzmir Barosu'nun ilk ret cevabının ardından 40 baro daha Yargıtay tarafından yapılan daveti reddetmişti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise törene katılacağını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Yargı reformu, Türkiye, Adli yıl açılış töreni, baro, Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu
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