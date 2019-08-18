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17:19 18 Ağustos 2019
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    Muğla ve İzmir'de orman yangınları: Bakan Pakdemirli söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

    © İHA / Sinan Yeniçeri / Tolga Tahçı
    Türkiye
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    Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına da 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
    © AA / Burak Akay
    Orman Genel Müdür Yardımcısı Özgür: Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı
    Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

    Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve yaklaşık 160 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

    Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.

    Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor. 

    Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi. 

    Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi. 

    Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor" dedi.

    Mudanya'da yangın
    © AA / Sergen Sezgin
    Mudanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
    İZMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

    Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

    BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN HAVADAN DENETİM

    Hava şartları sebebiyle ekipler yangına havadan müdahale etmekte zorlanırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Havadan incelemelerde bulunan Pakdemirli, bölgede bulunan bir gözetleme kulesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

    Hava şartlarının olumsuzluğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Şartlar çok zor. Rüzgar sebebiyle helikopterle inişte tehlike geçirdik. Orman genel müdürümüz iniş sağlayamıyor. 8 helikopter, 40’ı aşkın arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalemiz devam ediyor" dedi.

    © İHA / Sinan Yeniçeri / Tolga Tahçı
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

    İzmir’in Urla ilçesinde ve Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Rüzgar sebebiyle dikkatli olmalıyız. Hava şartları olumsuz olduğu için havadan istediğimiz müdahaleyi yapamıyoruz ama ekiplerimiz elimizden geleni yapıyor. Urla’da devam eden yangın kontrol altına alınmak üzere. Milas’ta da yangın kanyona hapsedildi. Göreceli olarak kontrol altında diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların iyi olacağını varsayarak mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Bekir Pakdemirli, orman yangını, Muğla, İzmir
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