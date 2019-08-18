Üniversitelerdeki 273 bölümde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi yok

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzuna göre, 122 devlet üniversitesinin 78'inde bulunan 273 bölümde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi yok.

Üniversitelere e-kayıtlar başlarken Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu verilerine göre 122 devlet üniversitesinden 78'inde 273 bölümde profesör doktor, doçent doktor veya doktor öğretim üyesi bulunmuyor.

Birgün gazetesinden Anıl Ataş'ın haberine göre , 1434 bölümde profesör, bunların 743'ünde doçent dahi yok.

Kılavuza göre, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi bulunmayan bölümler 14 bin 421 kontenjana sahipken, 694 bölümde beş kişiden az akademisyen bulunuyor. Bunların 642’sinde üç, 96’sında iki, 24’ünde ise bir akademisyen görev yapıyor.

Kadrosunda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi bulunmayan bölümlerin çoğunluğu eşit ağırlıktan öğrenci alan bölümlerden oluşurken, bunlar arasında ise 21 tane bankacılık bölümü ve 20 tane uluslararası ilişkiler/ticaret bölümü öne çıktı.

Toplamda 37 bankacılık bölümü bulunurken, bunların 21’inde akademik kadro yok. Bu konuda birinci sırada ise hemşirelik bölümleri yer aldı. Toplam 98 hemşirelik bölümünün 26’sında akademik kadro bulunmuyor.