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17:19 18 Ağustos 2019
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    Baraj gölüne giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu

    © İHA / Ahmet Kolsuz / Bekir Basmacı
    Türkiye
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    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuklarını kurtaran iki anne akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

    © İHA /
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    Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki Arıkök Mahallesi'ne piknik yapmak için giden akraba ailelerin iki çocuğu, serinlemek amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne girdi.

    Bir süre sonra suda çırpınarak gözden kaybolan çocuklarını fark eden anneler 33 yaşındaki Nimet Beden ve 38 yaşındaki Sıdıka Yıldırım suya atladı.

    Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran Beden ve Yıldırım, daha sonra akıntıya kapıldı.

    Çevredekilerin bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

    © AA / Ulaş Güven
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    Ekipler, iki anneyi bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından ekipler, Yıldırım ve Beden'in cansız bedenlerine ulaştı.

    Yıldırım ve Beden'in cenazeleri, Adlı Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna gönderildi.

    Boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk ise 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Etiketler:
    Atatürk Barajı, baraj gölü, Şanlıurfa
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