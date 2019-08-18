Bakanlık, 1102 maden sahası ihalesini erteledi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın gündeme getirdiği Gökçeada'nın da dahil olduğu 1102 maden sahası ihalesi ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan açıklamada, "156. grupta ilan edilen 1102 adet sahanın ihalesi ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Erteleme kararını Twitter hesabından paylaşan Tanal, "Basının ve duyarlı kamuoyunun da desteğiyle turizm cenneti Gökçeada’nın da dahil olduğu 1102 maden sahası ihalesinin iptalini sağladık. Yani küresel şirketler bedavadan madenlerimize konup doğamızı katletmemiş oldu. El ele verip Kaz Dağları’nı da kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.