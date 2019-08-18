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22:27 18 Ağustos 2019
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    Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'adli yıl açılış töreni' eleştirilerine yanıt

    Fikret Delal
    Türkiye
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    Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılış törenine katılmama kararına ilişkin, "İster katılırlar, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler" dedi.

    © AA / Raşit Aydoğan
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    Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Rize'de yaptığı açıklamada, Türkiye'de adli yıl açılış törenlerinin düzenlemesinin Yargıtay'ın sorumluluğu ve yetkisinde olduğunu hatırlattı.

    Adli yıl açılış törenini önceki yıllarda olduğu gibi Yargıtayın düzenlediğini hatırlatan Cirit, şöyle devam etti:

    "2016 yılından bu yana, o tarihte ifade ettiğimiz nedenlerden dolayı adli yıl açılış töreni Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmaktadır ve o tarihte de buna benzer itirazlar olması üzerine 29 Ağustos 2016 tarihinde neden Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli yıl açılışı yapıldığını izah etmiştim. Bir kere daha izah etmem gerekirse, bizim tabii uluslararası alanda birçok katılımcı ve konuğumuz gelmekte. Birçok yüksek mahkeme başkanları gelmekte ve oldukça geniş bir katılımla birlikte adli yıl açılış törenleri yapılmakta. Yargıtayımızın fiziki imkanları nedeniyle adli yıl açılış törenlerinin Yargıtayda yapılması mümkün değildi. O tarihte, 2016 yılında 'Nerede yapalım?' diye arkadaşlarımızla birlikte düşündüğümüzde, o derece görkemli bir geniş toplantıyı ancak milletin vergileri ile yapılan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik. O tarihten bu yana da Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli yıl açılış törenlerini yaptık, bu yıl da yapıyoruz."

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    © AA / Hikmet Faruk Başer
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    Cirit, Yargıtay'ın şeffaflık ve hesap verebilirliği açısından geniş katılımlı bir toplantı yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "O nedenden dolayı Türkiye Barolar Birliği, tüm baro başkanları davet edildi. Bazıları, çok küçük bir kısmı katılmayacaklarını ifade ettiler. Bu tamamen kendilerinin takdirinde olan bir konudur. İster katılırlar, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifade ettikleri şeylerin tamamen bir geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır" diye konuştu.

    Cirit, 150 yıllık bir kültürü ifade eden Yargıtayın da tarihten almış olduğu misyonu en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bugün gene Yargıtay ülkemizin en gözde kuruluşu ve yargı açısından da ülkemiz açısından bir teminattır. Özveri ile çalışılmakta ve bu adli yıl açılış törenini de en iyi şekilde yapacağız bundan sonra yapılacağı gibi. Biz bu tür eleştirilere açık olmakla birlikte insaf ölçülerini aşan eleştirilere de karşı olduğumuzu ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Adli Yıl Açılışı, Metin Feyzioğlu, Yargıtay, İsmail Rüştü Cirit
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