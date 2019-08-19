Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna demokrasi diyorlar

İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine ikinci kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) yüzde 56’lık bir oy oranıyla belediye eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk, yeniden kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Türk, yaşananları akıl ve mantık ile izah edemeyeceklerini söyledi.

'HALKIN İRADESİNİ TANIMIYORLAR VE BUNA DEMOKRASİ DİYORLAR'

"Bunu izah etmek için mantık, akıl yetmiyor" diyen Türk, "Hukukun olmadığı, haksızlığın tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar. Her şey açık bir şekilde ortada duruyor” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kayyum olarak yolsuzlukla gündeme gelen Vali Mustafa Yaman’ın yeniden atandığını da hatırlatan Türk, ülkedeki siyasetin anti demokratik olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.

"Siyasetin nasıl yürütüldüğü açık bir şekilde ortada” diye konuşan Türk, “Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.