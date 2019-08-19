Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna demokrasi diyorlar

Mardin Valisi Mustafa Yaman ikinci kez İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.
31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) yüzde 56’lık bir oy oranıyla belediye eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk, yeniden kayyum atanmasına tepki gösterdi.
Türk, yaşananları akıl ve mantık ile izah edemeyeceklerini söyledi.
'HALKIN İRADESİNİ TANIMIYORLAR VE BUNA DEMOKRASİ DİYORLAR'
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kayyum olarak yolsuzlukla gündeme gelen Vali Mustafa Yaman’ın yeniden atandığını da hatırlatan Türk, ülkedeki siyasetin anti demokratik olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.
"Siyasetin nasıl yürütüldüğü açık bir şekilde ortada” diye konuşan Türk, “Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.
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