Memur-Sen, hükümetin zam teklifini bir kez daha reddetti: Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor

Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Yeni zam teklifine ilişkin açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz" diye konuştu.

Yalçın, "Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı. Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır. Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz" dedi.

Hükümet, daha önceki teklifinde 2020 yılı için yüzde 3.5+3, 2021 yılı için de yüzde 3+2.5 zam teklif etmişti.