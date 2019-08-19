İmamoğlu: Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmasıyla ilgili “Demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. HDP'li siyasetçilerin yerine bu illerin valileri görevlendirildi.

Başkanların görevden uzaklaştırılmalarına tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 19, 2019

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