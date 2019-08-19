İmamoğlu: Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez

Başkanların görevden uzaklaştırılmalarına tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 19, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)