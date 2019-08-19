İnce: Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yok

Yerel seçimlerinden üzerinden henüz 4.5 ay geçmişken 3 büyükşehir belediyesine ikinci kez kayyum atandı.
Belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösteren Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı eliyle görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Belediye Başkanlarına isnat edilen suçlamalar hakkında ortada açık hukuki deliller varsa bunun gereğini bağımsız yargı yerine getirir."
Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı eliyle görevden uzaklaştırılmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Belediye Başkanlarına isnat edilen suçlamalar hakkında ortada açık hukuki deliller varsa bunun gereğini bağımsız yargı yerine getirir.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 19, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)