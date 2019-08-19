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12:33 19 Ağustos 2019
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    Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Güzeloğlu: Belediye kaynakları PKK'ya tahsis edilmeye başlanmıştır

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı'nca HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, belediyenin kaynaklarının PKK'ya tahsis edildiğini öne sürdü. Güzeloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldıran anlayıştan ziyade biz herkesi kucaklayan olacağız" ifadesini kullandı.

    © AA /
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    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine görevlendirilen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

    Güzeloğlu, "Diyarbakır'da seçim sürecinden beri halkımızın gözü önünde gerçekleşen ve sizlerin aracılığınızla tüm kamuoyuna ve Türkiye gündemine aktarılan mahşeri vicdanı yaralayıcı bir dizi uygulama gerçekleştirilmiştir. Halka hizmet için var olan her türlü kaynağını millete hizmet için harcamak zorunda olan belediye kaynakları yeniden PKK terör örgütüne, uzantılarına işbirlikçilerine tahsis edilmeye başlanmıştır" diye konuştu.

    "Devletin milletin emaneti ve parasının millete hizmet yerine terör örgütüne, Kandil'e harcanması kabul edilemez" diyen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

    'ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI KALDIRAN ANLAYIŞTAN ZİYADE HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

    © İHA /
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    "Belediye birlik ve beraberliğimizin sembolü olan şanlı Türk bayrağımızı belediye kimlik kartlarından başlayarak tanıtım logosu ve internet sitelerinden kaldırmıştır. Valiliğimize ciddi anlamda sıkıntı ve sorunlar iletilmiştir. Diyarbakır'ın her köşesine hizmet götürmeye çalışacağız. Bugün personelimizle yaptığımız toplantıda ifade ettiğimiz gibi devletine ve vatandaşına bağla personel görevinde olmaya devam edecek. Terör örgütü ilintili olanlar istisnadır. Biz bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız."

    Güzeloğlu, "Diyarbakır’ın huzur ve güven içerisinde yaşamasına yönelik çalışmalar yapacağız. Bütün birimlerimiz beklenen hizmetleri yerine getirmek için hareket halinde olacaklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldıran anlayıştan ziyade biz herkesi kucaklayan olacağız" diye konuştu.

    İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi. 

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    Etiketler:
    Adnan Selçuk Mızraklı, Recep Tayyip Erdoğan, Mardin, Van, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Hasan Basri Güzeloğlu
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