Belediye başkanları görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinin internet siteleri kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın seçilmiş belediye başkanlarını görevden aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediyelerine ait internet siteleri kapatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine ise "Çok yakında sizlerleyiz" notu yazıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de benzer şekilde "Sitede bakım ve güncelleme çalışaması yapılmaktadır, lütfen daha sonra ziyaret ediniz" notu yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden uzaklaştırdı. HDP'li üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirildi.