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14:05 19 Ağustos 2019
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    Fatih Portakal

    Fatih Portakal: Terörist başından mektup getirtip okutan da halkın iradesiyle seçilmişleri görevden alan da AK Parti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına, "Siyasi ilkesizlik partileri yönetenlerden kaynaklanıyor. AKP somut örneği. Kürt seçmeni kandırmak için terörist başından mektup getirtip okutan da halkın iradesiyle seçilmişleri görevden alan da bu parti" sözleriyle tepki gösterdi.

    İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

    © AA /
    İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.

    Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

    "Siyasi ilkesizlik partileri yönetenlerden kaynaklanıyor. AKP somut örneği. 23 Haziran’ın 48 saat öncesinde Kürt seçmeni kandırmak için terörist başından mektup getirtip okutan da bu parti, halkın iradesiyle seçilmişleri görevden alan da bu parti. Tuhaf durum!

    ​Ve ilkesiz yapılan siyaset AKP’yi kemiriyor, zaten sonunda bitirecek. Çünkü onun kuruluş ilkelerini tekrar savunanlar ortaya çıkacak. Sorun, AKP’nin ne küstürülmüş seçmenlerinde ne tembelleşmiş teşkilatlarında ne metal yorgunluğunda! Sorun nerede mi?

    ​Sorun, her ortamda demokrasi denilerek aslında bir avuç ismin keyfi yönetim anlayışında. Kurdukları oligark düzende. Gönüllere neden artık giremediğinizi başka nasıl anlatabilirim size? Gittikçe de uzaklaşıyorsunuz."

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    Etiketler:
    Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan, Hasan Basri Güzeloğlu, Mustafa Yaman, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van, Mardin, HDP, AK Parti, Fatih Portakal, Mehmet Emin Bilmez
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