3 ilde PKK'ya 'Kıran Operasyonu'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
KIRAN OPERASYONU kapsamında Hakkari, Şırnak, Van illerinde Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev almıştır.
a. Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edilmiş,
b. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında, (15) mağara ve sığınak imha edilmiş,
a. Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş Yaylaları kontrol edilmiş,
b. Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde (12) mağara ve sığınak imha edilmiş,
VAN İLİNDE;
b. Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde (16) mağara/sığınak imha edilmiş, tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve BTÖ mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir.
Operasyonlar kapsamında toplam 43 mağara/sığınak imha edilmiştir.
Bölgede bulunan tüm BTÖ mensuplarının tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlıkla devam edilecektir."
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