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14:04 19 Ağustos 2019
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    Kıran Operasyonu

    3 ilde PKK'ya 'Kıran Operasyonu'

    © Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
    Türkiye
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    Hakkari, Şırnak ve Van'da PKK'ya yönelik olarak jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kıran Operasyonu' başlatıldı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Gözaltı-Polis
    © AA /
    29 ilde PKK/KCK operasyonu: 418 kişi gözaltına alındı
    "Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in Hakkari İlinde Esas Komuta Yerinde bulunarak sevk ve idare ettiği, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İLBAŞ’ın Operasyon Komutanı olduğu, Hakkâri İlinde Tuğgeneral Nuri ÖZTÜRK’ün, Van İlinde Tuğgeneral Yavuz ÖZFİDAN’ın, Şırnak İlinde ise Albay Tahsin SARUHAN’IN arazide Operasyon Komutanı olarak görev yaptığı, Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca, barınma alanlarında bulunan faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla icra edilen KIRAN OPERASYONU (Büyük Çaplı) 18 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.

    KIRAN OPERASYONU kapsamında Hakkari, Şırnak, Van illerinde Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev almıştır.

    © İHA /
    Adana'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı
    HAKKARİ İLİNDE;

    a. Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edilmiş,

    b. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında, (15) mağara ve sığınak imha edilmiş,

    ATAK sınırda görücüye çıktı
    © AA / Rauf Maltaş
    ATAK helikopterleri PKK hedeflerini imha etti
    ŞIRNAK İLİNDE;

    a. Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş Yaylaları kontrol edilmiş,

    b. Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde (12) mağara ve sığınak imha edilmiş,

    VAN İLİNDE;

    Pençe Harekatı
    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    MSB: Pençe-2 Operasyonu'nda PKK hedefleri ateş altına alındı
    a. Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav Yaylaları kontrol edilmiş,
    b. Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde (16) mağara/sığınak imha edilmiş, tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve BTÖ mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir.

    Operasyonlar kapsamında toplam 43 mağara/sığınak imha edilmiştir.

    Bölgede bulunan tüm BTÖ mensuplarının tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlıkla devam edilecektir."

    Etiketler:
    Kıran Operasyonu, PKK, Van, Şırnak, Hakkari
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