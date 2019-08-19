Perinçek: HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, kamu otoritesi verilemez

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla İçişleri Bakanlığı'nın Van, Diyarbakır ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırmasını yorumlayan Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, şunları söyledi:
"HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı."
1) HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 19, 2019
TGB: KARARI KUTLUYORUZ
Ayrıca, Vatan Partisi'ne (VP) yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan açıklamada da, "Diyarbakır, Van ve Mardin Bld. Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılması gençliğin yüreğine su serpmiştir. Kararı kutluyoruz. Mehmetçiğimizin, Aybüke öğretmenimizin, Erenimizin katilleri ve açık destekçileri 'demokrasi ya da seçmen iradesi' adı altında asla meşrulaştırılamaz" ifadelerine yer verildi.
Diyarbakır, Van ve Mardin Bld. Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılması gençliğin yüreğine su serpmiştir. Kararı kutluyoruz.— TGB (@genclikbirligi) August 19, 2019
Mehmetçiğimizin, Aybüke öğretmenimizin, Erenimizin katilleri ve açık destekçileri "demokrasi ya da seçmen iradesi" adı altında asla meşrulaştırılamaz! pic.twitter.com/3oTJphwPoA
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