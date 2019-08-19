AK Partili Muş: Görevden almalar kamu vicdanına uygun

Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyım atamalarıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklamayı Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Muş, "Hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur" dedi.

AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, İçişleri Bakanlığı’nca, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelerle ilgili, “Belediye imkanlarını terör örgütü PKK’ya yardım için kullanan HDP’li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur” dedi.

Muş, söz konusu işlemin Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanununun 45. ve 47. maddelerine uygun olduğunu söyledi.

AK Partili Muş, devletin ilgili kurumları tarafından yapılan incelemelerde, HDP’li belediyelerde, terör örgütüyle iltisaklı olduğu için görevden atılan kişilere belediyede fiili görev verildiği, ‘eşbaşkanlık’ adı altında kanunda yeri olmayan bir uygulamayla seçilmemiş kişilere belediye başkanlığı yaptırıldığı, terör örgütüne eleman kazandırmak için propaganda yapıldığı, cadde, sokak, park, bahçelere terör örgütü mensuplarının isimlerinin verildiğinin görüldüğünü belirtti.

Belediye başkanlarının, bizzat kendilerinin terör örgütüyle iltisakı olduğuna dair soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmüşken görevde kalmalarının hukuken mümkün olmadığını söyleyen Muş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, PKK’nin ilk terör eylemi kabul edilen 1984 baskınının yıl dönümü etkinliğine de katıldığını söyledi.