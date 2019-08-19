Diyarbakır'da belediye binasına yürümek isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye eş başkanının İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasına tepki gösteren ve içlerinde HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup basın açıklaması yapmak için belediye binasına yürümek istedi. Polis grubun belediye binasına yürümesini engelleyerek müdahale etti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı'nın da bulunduğu yaklaşık 30 HDP'li, belediye binasına 30 metre kala polisler tarafından engellendi.

Zırhlı araçlar ile barikatın bulunduğu noktada, HDP'li Vekil Orhan ile polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis aracından kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunularak, aksi halde 'zor kullanılacağı' bildirildi.

Bunun üzerine grup, Erek Dağı Caddesi'ne yöneldi. Kalabalıktan bazıları sloganlar attı. Polis gruba tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sonrası fenalaşan kişiler oldu.

DHA'nın aktardığına göre, bir grup polis, belediye binasını çembere alırken, bir grup polis de binanın içerisine girdi.

​ Belediye binası önünde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.