Diyarbakır'da belediye binasına yürümek isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

Zırhlı araçlar ile barikatın bulunduğu noktada, HDP'li Vekil Orhan ile polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis aracından kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunularak, aksi halde 'zor kullanılacağı' bildirildi.
Bunun üzerine grup, Erek Dağı Caddesi'ne yöneldi. Kalabalıktan bazıları sloganlar attı. Polis gruba tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sonrası fenalaşan kişiler oldu.
#Diyarbakır'da #kayyum kararını protesto eden yurttaşlara polis TOMA'larla tazyikli su sıktı.#dokuz8/@mahfuzamed pic.twitter.com/tYiriURbFL— dokuz8HABER (@dokuz8haber) August 19, 2019
DHA'nın aktardığına göre, bir grup polis, belediye binasını çembere alırken, bir grup polis de binanın içerisine girdi.
Belediye binası önünde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.
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