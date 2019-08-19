Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere kabir yaptılar

Gümüşçevre köyünde iki katlı bir binayla bitişik kabir görenlerin dikkatini çekiyor. Evle bitişik yapılan kabir ve camları kabre doğru açılan bina yaşattığı şaşkınlık kadar merakta uyandırıyor.

Köy sakinlerinden Malik Işlak, mezarın bulunduğu yerde şehit kabri olduğuna inandıklarını belirterek, “Sultan Alaaddin’in yapmış olduğu Kösedağ Savaşı'nda buralarda savaşlar olduğu zaman şehitler düşmüş. Şehitleri olduğu yere gömüyorlar. Burada da bir şehidimiz yatıyor. Bunu köyde birkaç kişi rüyasında gördü. Çok güzel rüyalar görüldü. Bunun yerini tespit ettik ve bir kabir yaptık” dedi.

“İlçemizde benzer şekilde sonradan tespit edilen başka şehit mezarları da var” diyen Işlak, “Onları da kabir yaptık. Bu arsa bizimdi, bu şehit burada olunca arsayı Kur'an kursuna bağışladık. Bu binayı da sonradan yaptık. Şimdi hoca üst katta kalıyor. Alt tarafı da Kur'an kursu olarak kullanılıyor” diye ekledi.