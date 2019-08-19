HDP Eş Genel Başkanı Temelli: 19 Ağustos sivil darbedir, yan yana duralım

Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından olağanüstü toplanan HDP MYK'sının ardından açıklama yapan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, muhalefete yan yana durma çağrısı yaptı. Kayyum atamalarını 'sivil darbe' olarak niteleyen Temelli, "19 Ağustos sivil darbesi, 12 Eylül darbe geleneğinin devamıdır" dedi.

Belediye başkanlarının görevden alınması üzerine yapılan HDP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, MYK Üyeleri ve Milletvekilleriyle birlikte genel merkezde açıklama yaptı.

Üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasını ‘sivil darbe’ olarak niteleyen Temelli, "Bu sabah yine kara bir güne uyandık. Bu iktidar, AKP-MHP bloğu, Erdoğan rejimi Türkiye tarihine bir utanç sayfası daha ekledi. 19 Ağustos Türkiye tarihine sivil darbe olarak geçti" diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, demokrasi mücadelesine demokratik zeminde devam edeceklerini ifade eden Temelli, “Bu saldırı sadece HDP belediyelerine yönelik değildir. Bu saldırı Türkiye halklarına bir saldırıdır. Demokraside buluşmuş insanlara bir saldırıdır. Kayyım ayanan belediyeler Diyarbakır, Van, Mardin ama İstanbul’a Adana’ya Ordu’ya Türkiye’nin her yerinde seçilmişlere yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Şimdi demokratik siyasetten yana inisiyatif alma zamanıdır. Şimdi gelin bu hak gaspçılarına bu soysuz siyasete karşı yan yana duralım” ifadelerini kullandı.

Temelli, "Tüm yerel yönetimlerde, tüm meşru demokratik zeminlerde demokrasi mücadelemize devam edeceğimizin altını çiziyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum; Kaybettiler yine kaybedecekler, kazandık yine kazanacağız" dedi.