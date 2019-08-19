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15:36 19 Ağustos 2019
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    Tunç Soyer

    Soyer: Yanan alanların 1 metrekaresini bile imara açmayacağız

    © İHA /
    Türkiye
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de çıkan orman yangınlarında kül olan alanların 1 metrekaresinin bile imara açılmayacağını söyledi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de meydana gelen orman yangınlarında yanan alanların imara açılmayacağını belirtti.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
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    Yangınların yol açtığı hasarı en aza indirmek için büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını ve ilk adımı da büyükşehir belediyesinin atacağını söyleyen Soyer, "Belediyemizde çalışan her personel adına bir fidan dikerek işe başlayacağız. Yaralarımızı sarmaya gayret edeceğiz. Yanan yerlerin bir metrekaresini bile imara açmayacağız. Söz konusu alanların ağaçlandırılması içinse halkımızın da katılacağı bir kampanya başlatmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Tarım ve Orman Bakanlığı’na talebimizi iletip, onaylarını isteyeceğiz” dedi.

    İzmir’in birçok yerinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili derin üzüntü içinde olduğunu belirten Başkan Soyer, "Yangın haberini alır almaz önce Tırazlı, sonra Efemçukuru ve daha sonra da Urla ilçesindeki bölgelere gittim ve dehşeti gözlerimle gördüm. İtfaiyemizden Park ve Bahçeler Müdürlüğüne kadar tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Kimi arazözlerle su taşıdı kimi ise yangın söndürme çalışmalarına katılanlara kumanya takviyesi yaptı" şeklinde konuştu.

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    "İlgili tüm kamu kuruluşlarının birlikte hareket ederek canla başla çalıştığını gördüm" diyen Soyer,  "İlçe belediyelerimiz ellerinde hangi imkan varsa seferber etti. Büyük felaketler karşısında el ele, omuz omuza olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gördük. Bu büyük imece, işbirliği olmasaydı hasar çok daha büyük olacaktı. Umarım bugün içinde tüm ilçelerimizde yangını kontrol altına alacağız" dedi.

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    Öte yandan, Karabağlar Tırazlı'da başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar yayılan yangın çok geniş bir alanı etkiledi.

    Urla'da çıkan yangında ise alevler sabaha karşı söndürülebildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe de yangın bölgelerindeki durumu ve ekiplerin çalışmalarını yerinde gözlemledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, Karabağlar ve Urla'da etkili olan yangınlara karşı yürütülen söndürme çalışmalarına çok sayıda personel ve araçla destek veriyor.

    © DHA /
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    Başta İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler olmak üzere yüzlerce personel ve araç yangınla mücadele ediyor. Fen işleri, park bahçeler, sosyal hizmetler daire başkanlıkları ile İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek, görevli ekiplere destek sağlamak ve mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak üzere sahada çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı 6 söndürme aracı ve 8 tankerin yanı sıra 35 personelle yangına müdahale ederken, Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 6 dozer, 3 nakil tırı, 1 mazot tankeri ve 22 personel söndürme çalışmalarına katıldı.

    İZSU Genel Müdürlüğü, iki iş makinesi, dört su tankeri, bir kombine kanal aracı ve 15 personeli ile ihtiyaç olan noktalara ulaşarak itfaiye araçlarına su takviyesi yaptı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da iki adet 18 tonluk, sekiz adet 16 tonluk, on adet 15 tonluk, on üç adet 8 tonluk olmak üzere toplam 33 arazöz ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

    Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ise Urla ve Karabağlar'da yangından etkilenen bölgelerde vatandaşlara pide ve ayran dağıttı.

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    Etiketler:
    İtfaiye, Buğra Gökçe, Yangın, orman yangını, orman, Tunç Soyer, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi
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