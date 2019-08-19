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15:36 19 Ağustos 2019
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    BBP ve DSP'den belediye başkanlarının görevden alınmasına destek

    © DHA /
    Türkiye
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    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılmasının 'yerinde'; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da 'devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürü' olduğunu söyledi.

    BBP lideri Mustafa Destici ile DSP Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    © AA /
    İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
    Destici, "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur" dedi.

    Destici, "Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir. Hükümet bunu görmezden gelseydi asıl o zaman hata yapmış olurdu. Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan üç büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

    AKSAKAL: GÖREVDEN ALMA DEVLETİN ASLİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRME SORUMLULUĞUNUN TEZAHÜRÜ

    © AA /
    AK Partili Muş: Görevden almalar kamu vicdanına uygun
    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yazılı açıklamasında, "İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür" dedi.

    Halkın oylarıyla seçilerek göreve gelenlerin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının belirlediği çerçevede görevlerini ifa etmekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

    "Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir."

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    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK, Önder Aksakal, DSP, Mardin, Van, Kayyum, Diyarbakır, Mustafa Destici, BBP
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