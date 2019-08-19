Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları, kamu kaynaklarını 'PKK'ya aktardıkları' iddiası ve haklarında devam eden yargılamalar nedeniyle görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fut Oktay, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oktay, "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" dedi.