Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fut Oktay, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Oktay, "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır" dedi.
Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 19, 2019
Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.
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