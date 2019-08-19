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18:37 19 Ağustos 2019
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasına bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, "Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle" ifadesini kullandı.

    Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları, kamu kaynaklarını 'PKK'ya aktardıkları' iddiası ve haklarında devam eden yargılamalar nedeniyle görevden alındı.

    Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle" ifadesini kullandı.

    ​Karamollaoğlu, "İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir. Şunu herkes bilmeli ki; millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz, ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır" dedi.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.

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    Etiketler:
    Bedia Özgökçe Ertan, Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı, Kayyum, Van, Mardin, HDP, Diyarbakır, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu
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