İBB, sağanakta zarara uğrayan Eminönü esnafıyla buluştu

Bu nedenle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve beraberindeki ekip, yağıştan dolayı zarara uğrayan alt geçit esnafının temsilcileriyle bugün bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıda, esnaf ve belediye temsilcileri karşılıklı görüş ve öneri alışverişinde bulundu. Meydana gelen olumsuzlukların bir daha yaşanmaması ve kalıcı çözümler üretmek için ortak kararlar alındı.
Sağanak neticesinde Fatih'te metrekareye ortalama 124 kilogram yağış düştü. İBB, AKOM, itfaiye, İSKİ, yol bakım ve zabıta ekiplerinden 3 bin 805 personel, bin 846 araç, iş makinesi ve ekipman ile yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.
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