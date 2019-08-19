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20:09 19 Ağustos 2019
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    Salda Gölü

    Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Isparta İdare Mahkemesi, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı yetki yönünden reddederek, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

    © DHA /
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    Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova sakinleri Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar tarafından ağustos ayının başında dava açıldı.

    Isparta İdare Mahkemesi, 31 Temmuz'da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenen davayı yetki yönünden reddederek, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

    Isparta İdare Mahkemesi verdiği kararda, "Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla 2577 sayılı Kanun'da veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari mercii bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir" denildi.

    DOSYA ANKARA İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

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    İdari yargının görevli olduğu konularda yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderileceği hatırlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

    "Bakılan davada uyuşmazlığın, 2577 sayılı Yasanın 34'üncü maddesinde belirtilen imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasından veya bunlara bağlı her türlü haklara ilişkin olmadığı, yapılacak olan ihaleye ilişkin olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle iş bu davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Kanun'un 32/1 maddesi uyarınca ihale onay işlemini tesis eden TOKİ Başkanlığı'nın bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu sonucuna varılmıştır. 2577 sayılı Kanunun 15/1-a maddesi uyarınca davanın yetki yönünden reddine, bu karara karşı temyiz/istinaf yolu kapalı olduğundan dava dosyasının bekletilmeksizin yetkili Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

    Etiketler:
    millet bahçesi, Mahkeme, Isparta, Salda Gölü
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