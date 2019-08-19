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23:11 19 Ağustos 2019
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    Pakdemirli: Şartlar sürekli aleyhimizde değişkenlik gösteriyor

    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Türkiye
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    İzmir'deki orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
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    İzmir’in Karabağlar ilçesinden Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

    Yangın nedeniyle dün gece boşaltılan Seferihisar’a bağlı Eski Orhanlı, Menderes’in Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinde yaşayanları tehlikenin azalması nedeniyle evlerine dönmeye başladı.

    Yangın Seferihisar’ın Beyler Mahallesi’ne yaklaştı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangının ilçeye bağlı Beyler Mahallesi’ni tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini aktardı.

    Yetişkin, “Eski Orhanlı Mahallesi’nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinelerimizi öğleye doğru Beyler’e gönderdik” dedi.

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangının yön değiştirerek Seferihisar ilçesine bağlı Beyler ve Gödence mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

    © DHA /
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    İlçe sınırında yer alan Kuyucak ve Bahçecik mahallelerinin dün boşaltıldığını hatırlatan Kayalar, “Yangın ilçe sınırımızda bu iki mahallenin arkasında bulunan ormanlarda hala devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Şu an itibarıyla ilçe sınırlarımızda boşaltılan başka yer yok” diye konuştu.

    Yangında İzmir’in dünyaca ünlü Kavacık üzümünün yetiştiği bağlar da olumsuz etkilendi.

    Kavacık Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Mantar, “İzmirimizin akciğerleri yandı. Tüm köylerimizin bağları yandı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Acımız büyük. Helikopter ve dozerler müdahale ediyorlar. Durum ortada” dedi.

    ‘KONTROL ALTINA ALAMADIĞIMIZ TEK YANGIN BURADA’

    Yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız” şeklinde konuştu.

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    Efem Çukuru, Çatalca, Gödence köylerini korumak isterken bugün itibarıyla risk grubundan çıkardıkları Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler’in rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle tekrar risk altına girdiğini, Kuyucak’ta kısmi tahliye yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, köylerin etrafını dozerlerle, iş makineleriyle çevirdiklerini, ilerleyen saatlerde risk görülmesi halinde buraların tahliye edileceğini belirtti.

    Yangına 19 helikopter, 240 arazöz, 25 dozer ve bin 150 personelle müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, “Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4’ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir’de. Bugün İzmir’de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca’da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangınımız var” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Orman yangını, İzmir, Bekir Pakdemirli
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