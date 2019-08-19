ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacaklarını ve süreci başlatacaklarını açıkladı.