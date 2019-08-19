30 barodan ortak kayyum tepkisi: İdari bir darbedir

30 ilin barosu, Diyarbakır, Van ve Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe" ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 30 ilin barosu açıklama yaptı.

“Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk devleti idealine olan inancı da tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz” denilen açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum olarak atanmıştır. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 418 kişi de gözaltına alınmış, aynı zamanda internete ve sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştır. Darbe sonrası yaşadığımız hukuksuzluklar, bir kez daha uygulamaya konulmuştur.

‘OHAL'İN HUKUKSUZ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR’

Bu utanca ikinci kez tanıklık ediyoruz. 2016 yılında da yine çok sayıda belediye başkanı gözaltına alınmış, aynı şekilde seçilen 96 belediye başkanlarının yerine kayyum atanmıştı. OHAL'in hukuksuz uygulamaları, OHAL kalkmış olmasına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Demokrasi, hukuk bir kez daha askıya alındı, yerle bir edildi.

‘‘SEÇİLİRLERSE KAYYUM ATARIZ’ TEHDİDİ HAYATA GEÇİRİLDİ’

31 Mart 2019 seçimleri arifesinde, ‘seçilirlerse kayyum atarız’ tehdidi hayata geçirildi. YSK tarafından adaylıkları onaylanarak seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek bir “idari karar” ile görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uygulama ile Türkiye'nin idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır.

Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye'nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca daha önce İstanbul ve Ankara ve başka illerde AKP'li belediyelerde uygulandığı üzere; görevden alınan belediye başkanlarının yerine, belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum atanması, açıkça bir çifte standarttır, bu hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir.

‘DERHAL GÖREVLERİNE İADESİNİ TALEP EDİYORUZ’

Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk devleti idealine olan inancı da tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz. OHAL uygulamalarının devamı olan bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilerek, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının derhal görevlerine iadesini talep ediyoruz.”

Açıklamaya imza atan barolar şunlar:

Adana Barosu Başkanlığı

Adıyaman Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Artvin Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Batman Barosu Başkanlığı

Bingöl Barosu Başkanlığı

Bitlis Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Denizli Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Düzce Barosu Başkanlığı

Gaziantep Barosu Başkanlığı

Hakkari Barosu Başkanlığı

Hatay Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanlığı

Mardin Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Muş Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Şırnak Barosu Başkanlığı

Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı