30 barodan ortak kayyum tepkisi: İdari bir darbedir

Diyarbakır, Mardin ve Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 30 ilin barosu açıklama yaptı.
“Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum olarak atanmıştır. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 418 kişi de gözaltına alınmış, aynı zamanda internete ve sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştır. Darbe sonrası yaşadığımız hukuksuzluklar, bir kez daha uygulamaya konulmuştur.
‘OHAL'İN HUKUKSUZ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR’
‘‘SEÇİLİRLERSE KAYYUM ATARIZ’ TEHDİDİ HAYATA GEÇİRİLDİ’
31 Mart 2019 seçimleri arifesinde, ‘seçilirlerse kayyum atarız’ tehdidi hayata geçirildi. YSK tarafından adaylıkları onaylanarak seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek bir “idari karar” ile görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uygulama ile Türkiye'nin idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır.
‘DERHAL GÖREVLERİNE İADESİNİ TALEP EDİYORUZ’
Açıklamaya imza atan barolar şunlar:
Adana Barosu Başkanlığı
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bitlis Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı
Hatay Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı
Siirt Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı
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