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11:21 20 Ağustos 2019
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    Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınmasının ardından belediye binalarında arama yapıldı. Belediye binaları polis bariyerleri ile çevrilirken, binaların etrafında zırhlı araç ve çok sayıda polis ile önlem alındı. Diyarbakır’da da aynı uygulama yaşanırken, internetlerin ağırlaşması dikkat çekti.

    30 barodan ortak kayyum tepkisi: İdari bir darbedir

    Türkiye
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    30 ilin barosu, Diyarbakır, Van ve Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe" ifadeleri kullanıldı.

    Diyarbakır, Mardin ve Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 30 ilin barosu açıklama yaptı.

    © AA /
    İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
    “Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk devleti idealine olan inancı da tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz” denilen açıklamanın tam metni şu şekilde:

    “Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum olarak atanmıştır. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 418 kişi de gözaltına alınmış, aynı zamanda internete ve sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştır. Darbe sonrası yaşadığımız hukuksuzluklar, bir kez daha uygulamaya konulmuştur.

    ‘OHAL'İN HUKUKSUZ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR’

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA / Aytaç Ünal
    Karamollaoğlu: Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır
    Bu utanca ikinci kez tanıklık ediyoruz. 2016 yılında da yine çok sayıda belediye başkanı gözaltına alınmış, aynı şekilde seçilen 96 belediye başkanlarının yerine kayyum atanmıştı. OHAL'in hukuksuz uygulamaları, OHAL kalkmış olmasına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Demokrasi, hukuk bir kez daha askıya alındı, yerle bir edildi.

    ‘‘SEÇİLİRLERSE KAYYUM ATARIZ’ TEHDİDİ HAYATA GEÇİRİLDİ’

    31 Mart 2019 seçimleri arifesinde, ‘seçilirlerse kayyum atarız’ tehdidi hayata geçirildi. YSK tarafından adaylıkları onaylanarak seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek bir “idari karar” ile görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uygulama ile Türkiye'nin idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır.

    © AA /
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    Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye'nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca daha önce İstanbul ve Ankara ve başka illerde AKP'li belediyelerde uygulandığı üzere; görevden alınan belediye başkanlarının yerine, belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum atanması, açıkça bir çifte standarttır, bu hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir.

    ‘DERHAL GÖREVLERİNE İADESİNİ TALEP EDİYORUZ’

    © AA / Ali Balıkçı
    CHP'li Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder, millet iradesiyle inatlaşılmaz
    Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk devleti idealine olan inancı da tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz. OHAL uygulamalarının devamı olan bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilerek, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının derhal görevlerine iadesini talep ediyoruz.”

    Açıklamaya imza atan barolar şunlar:

    Adana Barosu Başkanlığı

    Adıyaman Barosu Başkanlığı

    Ağrı Barosu Başkanlığı

    Ankara Barosu Başkanlığı

    Antalya Barosu Başkanlığı

    Artvin Barosu Başkanlığı

    Aydın Barosu Başkanlığı

    Batman Barosu Başkanlığı

    Bingöl Barosu Başkanlığı

    Bitlis Barosu Başkanlığı

    Bursa Barosu Başkanlığı

    Denizli Barosu Başkanlığı

    Diyarbakır Barosu Başkanlığı

    Düzce Barosu Başkanlığı

    Gaziantep Barosu Başkanlığı

    Hakkari Barosu Başkanlığı

    Hatay Barosu Başkanlığı

    İstanbul Barosu Başkanlığı

    İzmir Barosu Başkanlığı

    Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanlığı

    Mardin Barosu Başkanlığı

    Mersin Barosu Başkanlığı

    Muş Barosu Başkanlığı

    Siirt Barosu Başkanlığı

    Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

    Şırnak Barosu Başkanlığı

    Tekirdağ Barosu Başkanlığı

    Tunceli Barosu Başkanlığı

    Van Barosu Başkanlığı

    Yalova Barosu Başkanlığı

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    Etiketler:
    darbe, Mardin, Van, Diyarbakır, baro
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