Bakan Pakdemirli: Karabağlar'da orman yangınının önemli bir kısmında ateşin feri söndü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "(Karabağlar'da başlayan orman yangını) İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz" ifadelerini kullandı.