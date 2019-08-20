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09:23 20 Ağustos 2019
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    Marmara Depremi’nden en fazla hasar gören bir diğer kent olan Yalova’da resmi rakamlara göre 13 bin 939 bina yerle bir olmuştu.

    Uzmanlar 'Marmara depremi' konusunda uyarmaya devam ediyor: En az 7.5'le vuracak, 2.5 dakika sürecek

    © AA / AA Arşivi
    Türkiye
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    İstanbul'da yaşanması beklenen 'Marmara depremi' ile ilgili incelemelerde bulunan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremle ilgili olarak "En az 7.5'le vuracak. 2.5 dakika sürecek" dedi.

    Deprem
    © AA /
    Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
    Uzmanlar tarafından sıkça dikkat çekilen ve alınan önlemlerle ilgili tartışmaların sürdüğü 'Marmara depremi' konusunda olası senaryolar ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, "Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği" dedi.

    Karar'da yer alan habere göre, berklenen Marmara depremin Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji bölümü öğretim üyesi Profesör Yaltırak, 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürütüyor. Marmara'nın bin 500 yıllık deprem tarihini ortaya çıkaran Cenk Yaltırak, bölgeleri ve fayları tarihsel verilerle araştırıyor. Araştırmaları sonucunda Prof. Yaltırak’ın yaptığı tespitler şöyle:

    "Bin 500 yıl içinde 253 deprem meydana geldi. Birden fazla yeri yıkmış 38 büyük deprem var. Son yüzyıl içerisinde bunlara örnek Marmara adası depremi, Çınarcık depremi, İzmit depremi. Bu depremlerde ne kadar alan yıkıldığını, fayın büyüklüğünü, ne kadar alanı etkilediğini biliyoruz. Marmara’da bir depremin birden fazla yeri yıkabilmesi için büyüklüğünün 7'yi aşması gerekiyor. Elimizdeki veri setinde 38 tane 7’nin üzerinde deprem olduğu ortada. Burada dikkat çekici olan, yıkım alanlarında 557, 989, 1509... İzmit'ten başlayıp Tekirdağ ve Bursa’ya kadar yıkım raporları gelen deprem serisi bu üç depremdir. Bu yıkım alanlarını bildiğimiz için, çalışmalarımızda biraz daha ilerleyerek tüm yıkım verisine ulaştık. Biz tarihsel depremleri, hasar alanını ve fay boyutunu yazdığımızda depremin hangi büyüklükte olabileceğini gösteren bir kodla, elimizdeki deprem verileri ile yıkım raporlarına bakarak bulduğumuz deprem verilerinin aynı olduğunu yüzde yüz tespit ettik."

    'AZ MİKTARDA ATIM BİRİKSE BİLE BÜYÜK DEPREMLER OLUYOR'

    Jeoloji profesöründen 'Marmara Depremi' açıklaması
    © Fotoğraf : DHA
    Jeoloji profesöründen 'Marmara Depremi' açıklaması
    Marmara’da olası bir depremin en az 7,5 büyüklüğünde olacağını söyleyen Yaltırak, "Bu raporların sonuçlarına göre biliyoruz ki fayın kırılması için 7.5 ten büyük deprem olması lazım ve elimizdeki verilere göre öyle de olacak" tespitini yaparak şöyle devam etti:

    "Bu çalışma bize gösterdi ki; atım yoksuluğundan dolayı az miktarda bir atım birikse bile, fayın kendisi çok derine uzandığı için büyük depremler oluyor ve süre uzuyor. Marmara’da 20 yılda 6 deprem olmuş ve 7. deprem olmaya başlıyor. Elimizdeki verilere göre biz bu depremin 2019 ile 2026 arasında olacağını ve 2.5 dakika kadar uzayabileceğini görüyoruz." 

    'BAZI EVLERDE HİÇ OTURULMAMASI LAZIM'

    Yaltırak, depremin İstanbul depremi değil Marmara depremi olacağını bildirerek, "Ülkemizde herkesin önlem alması lazım, bazı evlerinin değiştirilmesi gerekirken bazı bölgelerde hiç oturulmaması lazım" uyarılarda da bulundu.

    Etiketler:
    Marmara Bölgesi, Çalışma, araştırma, Uyarı, Deprem, Jeoloji, Marmara Depremi
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