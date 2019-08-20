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11:21 20 Ağustos 2019
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    Yargı reformu: Cezada pazarlık modeli geliyor

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    Türkiye
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    Ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi Yargı Reformu paketi. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı ön çalışmaya göre ceza davalarını azaltmak amacıyla 'cezada pazarlık' modeli hayata geçirilerek savcıların takdir yetkileri arttırılacak, basit uyuşmazlıklarda duruşmasız çözüm seçeneği olacak.

    Adalet Bakanlığı, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin yer aldığı Yargi Reformu Stratejisi ön çalışmasıyla milletvekillerini bilgilendirdi.

    © AA / Metin Aktas
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    Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, yargının etkin ve hızlı işleyişini sağlamak amacıyla öngörülen düzenlemeler arasında, 'Cumhuriyet savcılarının takdir yetkisinin arttırılması, cezada pazarlık, bazı suçları kabahate dönüştürme, basit yargılama usulleri, duruşmasız çözüm ve dürüst davranma yükümlülüğü' sayıldı.

    Bakanlığın verdiği bilgiye göre, savcı başına düşen dosya sayısı 2014'te 1385 iken 2017'de 1963'e çıktı. Ceza mahkemelerine bir yılda açılan dava sayısı 2014'te 1 milyon 486 bin 296 iken bu sayı 2018'de 1 milyon 590 bin 253'e yükseldi. Davaların ortalama görülme süresi ise 231 günden 281 güne uzadı.

    SAVCILARIN DAVA ÖNCESİ ÇÖZÜM ARAÇLARI ARTIRILACAK

    Strateji belgesine göre ceza davalarını azaltmak amacıyla savcıların takdir yetkisi genişletilecek. Her ceza soruşturmasında dava açma zorunluluğu kaldırılacak. Savci, mahkûmiyetle sonuçlanma olasılığı düşük dosyada dava açmayabilecek.

    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Kamu davasının açılmasında, 'kamu yararının bulunması ya da beraat ihtimalinin daha sıkı değerlendirilmesi' istenecek. Açılan kamu davası, başarı değerlendirmesine göre geri alınabilecek.

    Savcıların dava öncesi çözüm araçları artırılacak. Savcı, kamu davası açmadan önce zanlı veya faille pazarlık yapabilecek. Savcı ile failin ceza miktarında anlaştığı dosyalar tek celsede bitirilecek. Savci-fail anlaşması, ağır cezayı gerektiren suçları kapsamayacak.

    Cezadaki indirim miktarının yasada yer alması şart olacak ve nihai karar mutlaka mahkemece verilecek. Bu yöntemin gerekçesinde, "Nitelikli olmayan dava sayısının azaltılması, daha önemli davalar için nitelikli yargılamaya hizmet edecektir. Davaların önemli orani beraatle sonuçlanmaktadır. 2018'de şüphelilerden yüzde 51.1'i hakkında kovuşturmaya (davaya) yer olmadığına karar verilmiş ve davalarda mahkûmiyet oranı yüzde 43.7 olmuştur" denildi.

    DOLU İDDİANAME ŞARTI

    Metin Feyzioğlu
    © İHA /
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    'İddianamenin iadesi' şartları genişletilecek ve iadesi kolaylaştırılacak. Hâkimler, 'soruşturma sırasında tamamlanması gereken işlemleri tekrar edeceklerini' düşünüyorlarsa iddianameyi iade edecekler.

    Bakanlık, 2017 itibariyle iade edilen iddianame oranının yüzde 2.6'da kaldığını tespit etti. Buna karşın soruşturmada bitirilmesi gereken birçok işlem mahkemelerce tamamlandı. Reform yasalaşırsa noterlere delil tespiti hakkı getirilecek. Bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz dava açılmamış dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitleri noterlerce yapılabilecek.

    ÖN ÖDEME YÖNTEMİ GENİŞLEYECEK

    © AA / Utku Uçrak
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    Sadece adli para cezası yaptırımı içeren suçlarda uygulanan 'ön ödeme' yöntemi genişletilecek. Devlet ile vatandaşın yaptığı bir çeşit 'suç anlaşması' olan bu yöntem, uzlaşmaya tabi suçları da kapsayacak.

    Ön ödemeyi düzenleyen Türk Ceza Yasası'nın 75. maddesindeki 6 ay sınırı yükseltilecek. 6 aylık hapis cezasını aşan suçlarda da savcılar, devlete ön ödeme alarak dava açmayabilecek. Ayrıca kamu davasının ertelenme şartları genişletilecek.

    Ceza Muhakemesi Yasası'nda şartlar değiştirilecek. Savcılar, şikâyete bağlı olmayan suçlarda da kamu davasını erteleyebilecek. Üst sınır yükseltilerek bir yıl hapis cezasının üstündeki suçlarda da savcıya bu hak tanınacak.

    SUÇ TİPLERİ AZALACAK

    Mevzuatta suç ayıklaması yapılacak. Hafif cezayı gerektiren bazı suçlar 'kabahat'e dönüştürülürken, bazı eylemler için idari yaptırım getirilecek. Şikâyete bağlı suçların kapsamı genişletilecek. Basit CARA uyuşmazlıklarda duruşmasız çözüm seçeneği olacak. Duruşmasız yargılamanın getirisi taraflara sunulacak, ancak bir taraf isterse duruşma yoluna gidilecek.

    Etiketler:
    Türk Ceza Kanunu, Hakim, Soruşturma, Mahkeme, Savcı, Meclis, Türkiye, Yargı reformu, Adalet Bakanlığı
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