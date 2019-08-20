Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na tatil eleştirisi: Bitirecekse işte bu hayal kırıklığı bitirecek Ekrem Bey'i

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatile gitmesini eleştirdi ve "Bitirecekse işte bu hayal kırıklığı bitirecek Ekrem Bey'i" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Kayyım kısırdöngüsü' başlıklı bugünkü yazısında İçişleri Bakanlığı'nın Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarını görevden almasına değindi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

'BODRUM'DAKİ TATİLİNE KOŞMUŞ'

İmamoğlu'nun İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonucunda tatili yarıda keserek şehirde incelemelerde bulunmasını ve ardından yine tatile gitmesini eleştiren Hakan, şunları söyledi:

"Sel felaketi olup bittikten sonra Bodrum’daki tatilini yarıda kesip İstanbul’a gelen ve üstüne giydiği afet yelekleriyle hızlı bir inceleme/araştırma gezisine çıkan Ekrem Bey’in yeniden Bodrum’daki tatiline döndüğünü işittiğimde... 'Yok canım... Yalan haberdir bu... Üfürmedir... O kadar da değildir... Palavradır... AK Partililerin uydurmasıdır... Trollerin kampanyasıdır...' falan dedim. Fakat heyhat! Doğruymuş haber. Palavra, üfürme falan değilmiş. Gerçekten de Ekrem Bey, bir buçuk günlük İstanbul mesaisinin hemen ardından Bodrum’daki tatiline koşmuş."

Hakan, yaptığı incelemelerin ardından tatile dönen İmamoğlu'nu seçmenlerinin de eleştirdiğini söyledi.

'DESTEKÇİLERİ 'BODRUM'A BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDI' DİYOR'

Seçmenlerin ayrıca 'hayal kırıklığı' içerisinde olduklarını belirten Hakan, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Şöyle bir baktım tepkilere... Umutlarını Ekrem Bey’e bağlamış olan, Ekrem Bey’e tek harf bile söylenmesi karşısında deliye dönen, Ekrem Bey’in gülüşüne bile kurban olacaklarını haykıran tipler bile...

'Biri Ekrem başkanımıza büyü mü yaptı acaba? Bu gidiş gidiş değil... Ekrem başkanımızın kendisine gelmesi şart... Bu ne tatil aşkı böyle... Madem Bodrum’a bu kadar meraklıydı Bodrum’a belediye başkanı olsaydı...' falan demeye başlamış durumdalar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bitirecekse işte bu hayal kırıklığı bitirecek Ekrem Bey’i."