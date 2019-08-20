Adnan Oktar ve baş kediciğinin gizli geçitten kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Adnan Oktar ve Didem Ürer'in Kandilli'deki villadan kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Polis baskınından kaçan Oktar'ın saat 05.22'de kaçış güzergâhının bittiği yerde beklettiği lüks aracına bindiği, buradan hızla ayrıldığı görülüyor.
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah 06.00 sıralarında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti.
Operasyonu Kandilli'deki villasına kurdurduğu kamera düzeneği sayesinde dakikalar önce öğrenen Oktar ise bulunduğu villadaki gizli bir geçit sayesinde polislerden ilk etapta kaçmıştı. Oktar, ekiplerin titiz çalışması sonucu örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile birlikte yakalanmıştı.
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