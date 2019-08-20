Buldan'dan Kılıçdaroğlu'na dayanışma çağrısı: Sessizliğinizi bozun, gün bugündür

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kayyum atamaları sonrası yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Bugün bize yapılan yarın size yapılır. Sessizliğimizi bozun. Gün bugündür" dedi.

HDP'li Buldan, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine atanan kayyumlar sonrası açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre , Buldan konuşmasında özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Buldan, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Meclis’te AK Parti ve MHP hariç grubu olan bütün partilere ve Meclis dışı partilere seslenerek, şunları söyledi:

"Meclis’te bütün grubu olan partiler, demokratik kitle örgütlerine çağrım bu sınavı birlikte geçelim. Bugün bize yapılan yarın size yapılır. Ben bu çağrımı özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapıyorum. Sessizliğinizi bozun. Gün bugündür. Tüm arkadaşlarıma bugünlerin geçeceğini sözünü veriyorum. Güzel günler mutlaka bizi olacak."

Buldan, sine-i millet gibi bir kararların olup olmadığı sorusuna ise, "Sine-i millet gibi bir düşüncemiz yok. Ancak her türlü seçeneği masaya taşıyoruz" yanıtını verdi.

HDP İstanbul İl Örgütü'nde düzenlenen basın açıklamasına HDP Milletvekilleri Musa Piroğlu, Ali Kenanoğlı Filiz Kerestecioğlu, Oya Ersoy ve Ahmet Şık katıldı.