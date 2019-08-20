Altaylı: İmamoğlu'nu ben de eleştirdim ama linçe çevrilmesini adil bulmuyorum

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde tatilde olduğu için eleştiri oklarının hedefi haline gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin de eleştirdiğini söyleyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Ama bunun bir linçe çevrilmesini ve 'İşte CHP zihniyeti' denecek kadar meselenin farklı bir noktaya götürülmeye çalışılmasını da adil bulmuyorum" dedi.

Habertürk yazarı Altaylı, AK Partili Kadir Topbaş'ın İBB başkanı olduğu dönemde Sabah gazetesinin 2004 tarihli kupürünü örnek göstererek, "AK Partili belediyeleri eleştirmiyordunuz ama" diyenlere hatırlatmada bulundu.

Altaylı, bugünkü köşe yazısının 'Yağmur Başkan gitsin ister' başlıklı ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tatilde olduğu için eleştirenler arasında ben de varım ama bunun bir linçe çevrilmesini ve 'İşte CHP zihniyeti' denecek kadar meselenin farklı bir noktaya götürülmeye çalışılmasını da adil bulmuyorum.

Hatta ayıp buluyorum.

Biliyoruz ki, bu yağmurun İstanbul’un başına açtığı ilk felaket değil; son 20 yıl içinde beterlerini yaşadık. Bu olay üzerinden belediye başkanını yıpratma kampanyasına dönüştürenlere de, 'AK Partili belediyeleri eleştirmiyordunuz ama' diyenlere de biraz hatırlatma yapmak istiyorum.

'İSTANBUL'U SEL ALMIŞ, KADİR BEY DE EKREM BEY GİBİ ORTALIKTA YOKMUŞ'

Bakın aşağıdaki gazete kupürü, 8 Ekim 2004 gününe ait. Belediye Başkanı, Mart sonunda seçilmiş olan AK Partili Kadir Topbaş. İstanbul’u sel almış, Kadir Bey de Ekrem Bey gibi ortalıkta yokmuş.

Fatih Altaylı: “Tatille ilgili eleştirilerin linçe çevrilmesini adil bulmuyorum.

Bakın bu gazete kupürü, 8 Ekim 2004'e ait. Belediye Başkanı, AK Partili Kadir Topbaş. İstanbul’u sel almış, Kadir Bey de Ekrem Bey gibi ortalıkta yokmuş.” https://t.co/sn1h9uFjzZ pic.twitter.com/C4rLJd5rUP — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) August 20, 2019

​2009’da beteri var. İstanbul’u ve hatta bütün Marmara’yı sel almış. Meteoroloji üç gün önceden çok açık uyarılar yapmış. Ve 9 Eylül 2009 günü sel İstanbul’u vurmuş. 31 kişi ölmüş, 9 kadın bir minibüsün içinde, çalıştıkları işyerinin önünde boğulmuş, TIR şoförleri TIR parkında can vermiş.

Belediye Başkanı Kadir Topbaş o gün de İstanbul’da değil. Bosna’ya maç izlemeye gittiği iddia edilmiş. Ertesi gün ortaya çıkıp 'Hayır Ankara’da idim, THY’den bakabilirsiniz' demiş.

Hani tencerenin dibi misali bir durum. Yani neymiş? Aynı şey AK Partili belediye başkanının da başına gelmiş. Neymiş, AK Partili başkan da eleştirilmiş.

Benim anladığım ise yağmurların belediye başkanlarının İstanbul’u terk etmesini beklediği."