İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' adıyla açılan ihalenin adını, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' olarak değiştirdi.

İBB, İstanbul Müftülüğü ile önceki yıllarda yapılan protokol gereğince, Sultanlar tarafından yaptırılan ve 'selatin camileri' olarak adlandırılan camilerin güvenlik, temizlik ve bakım hizmetlerini üstlenmişti. Söz konusu hizmet, önceki yıllarda 'temizlik hizmeti alımı' adı altında yapılırken geçen yıl, 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi' şeklinde düzenlenmişti.

İhalenin ismi ise 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alım İşi' olara değiştirildi.

İBB, Ağusto ayında, geçen yıl yapılan ve süresi 30 Eylülde dolacak olan ihalenin yenilenmesine onay vermişti. Söz konusu camilerin ibadete hazır halde bulundurulmasını kapsayan ihale 13 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.

İBB’nin ilk yaptığı protokolde cami sayısı 22 idi. Daha sonraki yıllarda cami sayı 35’e, son iki yılda da 39’a çıktı.

Osmanlı sultanlarının, genellikle kendi paralarıyla yaptırdıkları camilere Selatin (Sultan) camileri deniyor. Bursa'daki Ulu Camii ve Yeşil Camii ilk Selatin camii olarak adlandırılıyor.

İstanbul'daki ilk Selatin camii Fatih Camii kabul ediliyor. Özgün halini koruyan en eski selatin camii ise Beyazıt Camii.

Selatin camilerinin yapımına devlet katkıda bulunmaz, sadece padişahın kişisel serveti ile yaptırılırdı. Bu geleneğin 18. Yüzyıla kadar tek istisnası Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii.

Gelenek 18. Yüzyıldan sonra terk edildi.