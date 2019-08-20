Temelli: Belediye başkanlarımız akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle görevlerinden alındı

HDP'li Temelli, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde üç büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Belediyelere haksız yere görevlendirme yapıldığını söyleyen Temelli, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Sesimizi kısmak için her şeyi deneyebilirler. Hakikatin sesi susmayacak, HDP’nin sesi susmayacak. Israrla, inatla her gün konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Görevden alınan belediye başkanlarının hiçbir suçunun olmadığını belirten Temelli, "Hiçbir belediye başkanımızın suçu yok. Bugün cezaevinde olan arkadaşlarımızın da suçu yok. Onların barış demokrasi sevdası var. Barış ve demokrasi mücadelesinde yan yana gelmeye devam ediyoruz. Bizim bir suçumuz yok, sevdamız var" diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmıştı. HDP'li siyasetçilerin yerine illerin valileri görevlendirilmişti.