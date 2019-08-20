10 yaşındaki Selin'in ölümüne neden olanların ikisi daha tutuklandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanına, pompalı tüfekle ateş açan ve Selin Cebeci (10) ile Mehmet Solaklar'ı (46) vurarak öldüren zanlı Erdem Turan'ın tutuklanmasının ardından şüpheliyi iş yerine getiren taksici Kader Kan ile arkadaşı Ogün Akgün de gözaltına alındı. 2 şüpheli de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos 2019 tarihinde, Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında güvenlik görevlisi Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde taksiye eğlence mekanının önüne gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, kapıda nöbet tutan Emrah Saltık'a doğru ateş açtı. Saltık'ın eğlence mekanının içine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Turan, daha sonra taksiye binip, kaçtı.

Olayda yaralanan 2'si ağır 5 kişi Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Olay gecesi, annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekanında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci de başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Selin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Kaçan Erdem Turan, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erdem Turan'ı eğlence mekanına taksiyle getiren ve olaydan sonra kaçıran şüphelilerin şoför Kader Kan (28) ile arkadaşı Ogün Akgün (25) olduğu tespit etti.

Kader Kan ve Ogün Akgün, polis ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kan ile Akgün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SELİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

10 yaşındaki Selin, bugün Aksaray'daki Muratpaşa Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

'İNTERNETTEN SİLAH SATILDIĞINI BAŞIMIZA GELİNCE ÖĞRENDİM'

Yaşanan olayla ilgili konuşan anne Sinem Cebeci, "Ne güzel herkesin elinde silah, sokaklarda silahlarla geziyor. Benim kızım gitti. Almış 19 yaşındaki bir çocuk eline pompalı, satın almak da çok kolaymış. Silah sahibi olmak çok kolaymış. Bunu ben daha yeni öğrendim. Hatta internetten bile alınabiliyormuş. Nasıl satın alınabiliyor, nasıl onda olur bu? .Olan benim kuzuma oldu. Keşke bana olsaydı da kuzuma bir şey olmasaydı. Bizim çabamız başka kuzuların canı yanmasın. Benim içimdeki acıyı ben tarif edemem ki" dedi.

'ATEŞLİ SİLAHLARIN DAĞITIMINDAN VAZGEÇİLMELİ'

Cebeci'nin büyük amcası ise, "Artık bu ülkede ateşli silahların dağıtımından vazgeçilsin. Hangi karar, hangi hukuk bunu adil görüyorsa bunu rica ediyoruz. Ailenin durumunu görüyorsunuz. Annelerin babaların yürekleri dağlanmış, çekilecek şey değil. Sözün bittiği yer burası. Her bir annenin yüreği bu şekilde yanmak mecburiyetinde değil" diye konuştu.

'YAVRUMUZ BİR DENSİZİN KURŞUNUNA DENK GELDİ'

Selin Cebeci'nin teyzesi ise, "Canımız çok yandı günlerdir yavrumuz yoğun bakımdaydı. Bir densizin kurşununa denk geldi. İnşallah bundan sonra hiçbir can yanmasın. Her önüne gelene silah verip böyle dışarıya çıkılmasın. Güvenlik, mekanlarda daha çok olsun. Bunları istiyoruz, şu an çok acılıyız. Bir daha kimsenin başına gelmesin Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yeğenimizi kaybettik, bu tarz olaylar inşallah son bulur" şeklinde konuştu.

İMAM: MESLEĞİMİN EN ZOR GÜNÜ

Öğle namazına müteakip cenaze namazı öncesinde imam tarafından helallik alındı. Küçük bir kızı olduğunu söyleyen imam, mesleğinin en zor gününü yaşadığını belirterek, bu acının dayanılmaz bir acı olduğunu söyledi. . Cenaze namazının kılınmasının ardından Selin Cebeci'nin tabutu omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. Selin'in cenazesi Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.